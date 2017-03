Trumps neuer Heimatschutzminister John Kelly will künftig illegal einreisende Menschen aus Lateinamerika an der Grenze von ihren Kindern trennen lassen. Die Republikaner behaupten, hinter der Einreise mit Kindern stecke oft eine bewusste Taktik der Migranten.

In einem Interview mit CNN hat sich der neue US-Heimatschutzminister für eine radikale neue Vorgangsweise bei illegalen Einwanderern ausgesprochen. Zur Abschreckung sollen an der Südgrenze aufgegriffene Familien getrennt werden. Die Kinder werden vorübergehend bei Pflegefamilien oder bei bereits in den USA lebenden Verwandten untergebracht, während ihre Eltern festgehalten und verhört werden. "Es wird sich gut um sie gekümmert werden", versprach John Kelly.

Das Heimatschutzministerium ziehe alles in Betracht, was Menschen aus Lateinamerika von der gefährlichen Reise über Mexiko in die USA abschrecken könne, sagte der Minister. Die Menschen seien Schleusern ausgeliefert, ein Großteil der Frauen werde sexuell missbraucht. Der Kampf gegen illegale Einwanderung über die Südgrenze in die USA gehört zu den großen Wahlkampfversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Bisher war es üblich, Familien nach kurzer Zeit in die USA zu entlassen, wo sie dann auf die Entscheidung ihres Falles warten.

Bau der Mauer zu Mexiko noch nicht begonnen

Dieses Vorgehen ("catch-and-release" genannt) ermuntere Einwanderer geradezu, Kinder auf ihren Weg in die USA mitzunehmen, argumentierten Republikaner in der Vergangenheit immer wieder. Auch Trump sprach sich im Wahlkampf dagegen aus. Ein Sprecher des Ministeriums meinte, es ginge bei der neuen Maßnahme vor allem auch um das Wohl der Kinder: "Die Reise nach Norden ist gefährlich, mit zu vielen Situationen, in denen Kinder ausgebeutet oder missbraucht werden oder sogar ihr Leben verlieren".

Ein früherer Offizieller des Justizministeriums unter Barack Obama erklärte CNN, warum die vorherige Regierung auf diesen Schritt verzichtet hatte. "Es wurde nicht umgesetzt, weil es der Sicherheit der Kinder zu abträglich gewesen wäre, sie von ihren Eltern zu trennen, und man hielt es für vorteilhafter, Familien entweder als Einheit festzuhalten oder als Einheit zu entlassen", sagte Leon Fresco. Nach wie vor nicht begonnen wurde mit dem Bau der von Trump angeordneten 3.200 Kilometer langen Mauer an der Grenze zu Mexiko. Auch für deren Bau ist Heimatschutzminister Kelly verantwortlich. Wann es wirklich zur Umsetzung dieses bekannten Trump-Wahlversprechens kommen soll, ist weiter offen.