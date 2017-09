US-Vizepräsident ruft UN zu Einschreiten in Myanmar auf

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Vereinten Nationen zum raschen Einschreiten im Myanmar-Konflikt aufgerufen. Der UN-Sicherheitsrat müsse "energisch und rasch" handeln, um der Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya ein Ende zu bereiten, sagte Pence am Mittwoch am Sitz der Vereinten Nationen in New York.

Pence beschuldigte die Armee des Landes, mit brutaler Gewalt gegen die Minderheit vorzugehen, um sie aus ihren Siedlungsgebieten zu vertreiben. Es war die bisher schärfste Verurteilung der Gewalt in Myanmar durch ein Mitglied der US-Regierung.

Der Militäreinsatz gegen die Rohingya hatte begonnen, nachdem Angehörige der Minderheit Ende August mehrere Posten der Sicherheitskräfte angegriffen hatten. Seither sind mehr als 400.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Die Vereinten Nationen bezeichnen das Vorgehen des Militärs als "Paradebeispiel für ethnische Säuberungen". Myanmar weist dies zurück und spricht von Einsätzen gegen Aufständische.