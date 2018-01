US-Umweltbehörde will 2018 Klimaschutzregeln von Obama ersetzen

Die US-Umweltbehörde EPA will nach eigenen Angaben noch heuer Klima- und Wasserschutzregeln aus der Amtszeit von Präsident Barack Obama ersetzen. Priorität habe 2018 ein Regelwerk zur Verringerung von Klimagasen aus Kraftwerken (Clean Power Plan), sagte Behördenchef Scott Pruitt am Dienstag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach soll es zunächst einen Vorschlag geben, wie die Vorschriften ersetzt werden können. Auch die endgültige Entscheidung stehe heuer auf dem Programm. Wie die Verordnung geändert werden könnte, verriet Pruitt nicht. Seine Behörde hole sich immer noch Meinungen von Betroffenen ein.

Zudem soll eine Verordnung geändert werden, die regelt, welche Wasserstraßen unter den Schutz der US-Bundesregierung fallen. Pruitt und US-Präsident Donald Trump haben argumentiert, dass sie zu weitreichend ist und etwa die Energieförderung behindert. Trump hat angekündigt, Regeln zu streichen, die sich nach seiner Ansicht auf das Wirtschaftswachstum negativ auswirken. Umweltschützer kritisieren, die Vorschriften seien nötig.