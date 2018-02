Ein Handelskrieg zwischen Europa und den USA rückt immer näher. Finanzminister Löger will das Wort nicht verwenden.

Die Europäische Union bereitet sich einem Zeitungsbericht zufolge auf einen möglichen Handelskrieg mit den USA vor. Sollten die dort geplanten Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium auch europäische Unternehmen treffen, könnte die EU binnen Tagen mit Gegenzöllen auf wichtige amerikanische Produkte reagieren, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe).

Im Fokus stünden demnach insbesondere landwirtschaftliche Exportprodukte, darunter Kartoffeln und Tomaten. Darüber hinaus wollten die Europäer die Regierung von Donald Trump durch Gegenzölle auf Produkte treffen, die für die Wahlkreise von Unterstützern des Präsidenten wirtschaftlich interessant seien.

Strafzölle für Stahl und Aluminium

Dazu gehören den Angaben zufolge Motorräder, weil der Hersteller Harley-Davidson seinen Sitz in Wisconsin hat, aus dem der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, stammt. Genannt werde auch Bourbon-Whiskey aus Tennessee sowie Kentucky, der Heimat des Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell. Die Liste stamme schon aus der Zeit des letzten großen Handelsstreits unter Präsident George W. Bush, sei aber seither angepasst worden.

Wegen weltweiter Überkapazitäten schwelt seit Jahren ein Streit über Strafzölle für Stahl und Aluminium zwischen den USA, der EU und China. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte Trump mehrere Möglichkeiten vorgelegt, heimische Hersteller vor ausländischen Einfuhren zu schützen. Sie basieren auf einem Gesetzespassus, nach dem der Präsident Einfuhrbeschränkungen erlassen kann, wenn dies der nationalen Sicherheit dient.

Löger für "klare EU-Position"

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) tritt für eine "klare europäische Position" angesichts der Drohung der USA auf Importbeschränkungen auf Stahl und Aluminium ein. Angesprochen auf die amerikanischen Vorhaben und das Verhängen von Gegenzöllen der EU auf wichtige US-Produkte, die zu einem möglichen Handelskrieg führen könnten, sagte Löger, er wolle dieses Wort vermeiden.

Vor dem EU-Finanzministerrat Dienstag in Brüssel erklärte Löger, "ich würden von diesem Wort gar nicht mehr sprechen, eher Abstand nehmen. Notwendig ist es, hier eine klare europäische Linie zu finden und eine starke Antwort zu geben". Doch sollte man dies eher als Diskussion bezeichnen.

» Wir haben keine nationale Verantwortung «

Der Zoll sei ein europäisches Thema. "Wir haben keine nationale Verantwortung. Wir brauchen eine klare europäische Linie. Das wird auch entsprechend stattfinden". Im Bereich der Steuerpolitik verweise er aber darauf, dass es nicht nur Problemfelder gebe. Viele europäische Unternehmen mit Produktionsstätten in den USA hätten teilweise auch aus steuerlichen Maßnahmen Vorteile. Auch Österreich habe hier im Zuge entsprechender Lieferverträge Chancen, und "in die Richtung gilt es, das gesamtheitlich zu bewerten". Denn "nicht alles, was derzeit diskutiert wird, muss ein Nachteil sein".



Jedenfalls "Einzellösung habe ich jetzt keine". Insgesamt sollte "mit Vernunft" vorgegangen werden. "Sofort Erstreaktionen" zu setzen, führe dazu, dass auf beiden Seiten Eskalation entstehe, warnte Löger.

Altmaier: Unfairen Wettbewerb vermeiden

Der deutsche geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier will angesichts der angedrohten US-Strafzölle "alles tun, um einen unfairen Wettbewerb zu vermeiden". Deshalb gelte es, darauf zu bestehen, gemeinsam mit allen europäischen Ländern, dass die WTO-Standards eingehalten werden, sagte Altmaier am Dienstag vor Beginn des EU-Finanzministerrats in Brüssel.

Es habe auch ein Schreiben mehrerer europäischer Finanzminister an den amerikanischen Ressortkollegen gegeben. "Wir wollen auch vermeiden, dass ein Wettlauf entsteht, wo durch besonders günstige Ausgestaltungen Investitionsströme umgelenkt werden". Jedenfalls "ist das ein sehr dickes Brett, das wir bohren. Aber wir werden Arbeitsplätze in Europa schützen und sichern. Dafür lohnt sich jeder Einsatz", so Altmaier.

Der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna betonte, dass Europa gegenüber den USA geschlossen handeln müsse. Nur so "können wir ein ganz bisschen Druck machen". Wenn jeder einzelne EU-Staat das machen würde, wäre das nicht sehr effektiv. Und "man soll sich auch erklären lassen, von den USA, wie verschiedene Regeln spielen sollen. So einfach ist der Sachverhalt nicht".