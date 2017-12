US-Senator McCain wegen Nebenwirkungen von Krebsbehandlung im Spital

Der krebskranke US-Senator John McCain ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie sein Büro am Mittwoch mitteilte, sollten in dem Militärkrankenhaus im Bundesstaat Maryland "normale Nebenwirkungen" seiner Therapie behandelt werden. Der 81-jährige Republikaner leidet an einer aggressiven Form von Hirnkrebs.

Nach der Diagnose ließ sich McCain in seinem Heimatstaat Arizona operieren, bevor er mit Chemotherapie und Bestrahlungen begann. Trotz seiner Krankheit ist er weiter als Senator aktiv. "Senator McCain freut sich darauf, so bald wie möglich wieder zur Arbeit zurückzukehren", erklärte sein Büro.

Der Vietnam-Veteran ist ein Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Seine Stimme ist bei Abstimmungen im Senat angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse oftmals ausschlaggebend. 2008 trat McCain als Präsidentschaftskandidat an, er unterlag damals dem Demokraten Barack Obama.