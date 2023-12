US-Regisseurin Gerwig wird Jury-Präsidentin in Cannes 2024

Die US-Regisseurin des Hitfilms "Barbie", Greta Gerwig, wird Jury-Präsidentin des Filmfestivals in Cannes im kommenden Jahr. Sie sei nach der Schauspielerin Olivia de Havilland in den 1960er-Jahren erst die zweite Amerikanerin, die die Rolle übernehme, teilte das Festival am Donnerstagmorgen mit. Die 40-Jährige habe mit "Barbie" in diesem Jahr etliche Rekorde gebrochen.

Die Wahl habe auf der Hand gelegen, wurde die Festival-Präsidentin, Iris Knobloch, zitiert. Gerwig verkörpere die Erneuerung des Kinos. Das Festival an der Côte d'Azur wird im kommenden Jahr zum 77. Mal stattfinden - vom 14. bis zum 25. Mai.