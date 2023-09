US-Leitzins bleibt unverändert 5,25 bis 5,5 Prozent

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) tastet den Leitzins nicht an. Wie an den Finanzmärkten erwartet, ließ sie den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Zudem gehen sie nunmehr davon aus, dass das Zinsniveau bis Ende 2024 nur auf 5,1 Prozent sinken wird. Im Juni hatten sie noch einen Wert von 4,6 Prozent veranschlagt. Die Wachstumserwartung für die Wirtschaft erhöht die Fed von 1 auf 2,1 Prozent, 2024 sollen es 1,5 Prozent sein.

Ob Beim Leitzins nun die Gipfelhöhe erreicht ist, bleibt ungewiss. Denn die Währungshüter signalisierten, dass sie zur Bekämpfung des Preisauftriebs heuer noch einen Schritt nach oben ins Auge fassen. Im Juli hatte sie den Zinssatz um einen Viertelprozentpunkt angehoben, davor hatte sie im Juni eine Pause bei den Zinserhöhungen eingelegt. Die Zentralbank will die starke Teuerung eindämmen und hat dazu die Zinsen seit Anfang 2022 kräftig erhöht.

Für das kommende Jahr erwarten die Währungshüter weniger Zinssenkungen als bisher. Anstatt vier Reduzierungen des Leitzinses werden jetzt zwei Senkungen prognostiziert. Die Projektionen ergeben sich aus den Einschätzungen der einzelnen Fed-Notenbanker. Die Notenbank will sie nicht als Zinsprognosen verstanden wissen, die Finanzmärkte richten sich aber nach ihnen

Trotz der straffen geldpolitischen Linie war die Inflation in den USA zuletzt kräftig auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 3,7 Prozent, nach 3,2 Prozent im Juli. Das war die zweite Beschleunigung der Teuerung in Folge, der grundlegende Inflationstrend weist jedoch nach unten. Das zeigt die zuletzt rückläufige Kernrate, bei der die Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben.

Die Fed rechnet für heuer nun mit einer geringfügig höheren Inflationsrate als noch vor drei Monaten. Die Teuerungsrate soll 2023 durchschnittlich bei 3,3 Prozent liegen, ein Anstieg von 0,1 Prozentpunkten verglichen mit der vorigen Prognose vom Juni, wie Daten der Zentralbank am Mittwoch zeigten. Für 2024 rechnet die Fed mit einer Inflationsrate von 2,5 Prozent.