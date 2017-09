US-Inflation zieht an

Der Inflationsdruck in den USA hat im August wegen höherer Benzinkosten zugenommen.

Die Verbraucherpreise kletterten um 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Im Juli lag die Teuerung noch bei 1,7 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 1,8 Prozent gerechnet. Die Benzinpreise zogen so kräftig an wie seit Jahresanfang nicht mehr.

Dem Ministerium zufolge lässt sich aber noch nicht sagen, ob dies mit dem Hurrikan Harvey zusammenhängt. Dieser zwang am Monatsende viele Raffinerien in Texas zur zeitweisen Schließung.

Die US-Notenbank (Fed) strebt neben Vollbeschäftigung eine Inflation von zwei Prozent an. Die Währungshüter achten dabei besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher, hierbei werden Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert. Diese Teuerungskennziffer verharrte im Juli bei 1,4 Prozent. Die Fed hat die Zinsen angesichts der rund laufenden Wirtschaft dieses Jahr bereits zwei Mal angehoben - zuletzt im Juni auf die aktuelle Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Sie hat zudem eine weitere Erhöhung für 2017 ins Auge gefasst. Bisher bereitete ihr die unerwünscht niedrige Inflation allerdings Kopfschmerzen.