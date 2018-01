US-Demokraten willigen in Deal zur Aufhebung des "Shutdowns" ein

Die US-Demokraten haben sich zu einer Beendigung des Regierungsstillstandes in den USA bereit erklärt. "In einigen Stunden wird die Regierung wieder öffnen", sagte der Oppositionsführer im US-Senat, Charles Schumer, am Montag.

