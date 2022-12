US-Basketballerin Griner aus russischer Haft entlassen

Die in Russland zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner ist wieder frei. Sie sei im Rahmen eines Gefangenaustauschs freigekommen, teilte das US-Präsidialamt am Donnerstag mit. Griner, die in Russland wegen Drogenbesitzes verurteilt worden war, sei in US-Obhut überstellt worden. Wie das russische Außenministerium mitteilt, sei sie gegen den russischen Waffenhändlers Viktor Bout ausgetauscht worden.

Bout war 2012 von einem Gericht in Manhattan zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Austausch fand den russischen Angaben zufolge auf einem Flughafen in Abu Dhabi statt. US-Präsident Joe Biden twitterte, Griner sei in Sicherheit und auf dem Heimflug.