Urteile in Prozess um Explosion in NÖ Erdgasstation erwartet

Am Landesgericht Korneuburg soll am Mittwoch das Verfahren um die Explosion in der Erdgasstation Baumgarten (Bezirk Gänserndorf) vom Dezember 2017 mit einem Toten und 22 Verletzten ein Ende finden. Geplant sind die Urteile gegen zwölf Beschuldigte sowie gegen jene vier Unternehmen, denen Geldbußen nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz drohen. Die Explosion verursachte 50 Millionen Euro Schaden.

Konkret angelastet wird den zwölf Beschuldigten die fahrlässige Herbeiführung einer Feuersbrunst. Im Fall einer Verurteilung drohen Haftstrafen von bis zu drei Jahren. Von den Angeklagten wurden die Vorwürfe bestritten. Der Prozessreigen in Korneuburg, dessen Ende sich nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte, war am 13. Dezember 2021 gestartet.