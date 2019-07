Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 23.30 Uhr Schilf auf einer gegenüberliegenden Insel der bekannten Seebühne in Brand. Gegen 6.30 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

Augenzeugen berichteten, dass nach dem Feuerwerk der Seefestspiele Mörbisch Funkenflug das Schilf auf der gegenüberliegenden Insel in Brand gesetzt haben soll. Dabei handelt es sich aber um Mutmaßungen, wie der "ORF Burgenland" berichtet. Genaueres zur Brandursache steht noch nicht fest.

"Äußerst schwierige" Löscharbeiten

Die Feuerwehr Mörbisch war mit drei Fahrzeugen und einem Boot im Einsatz. Die Feuerwehr ließ das Schilf kontrolliert abbrennen. "Wir haben versucht, den Brand mit Wasserwerfern zu löschen, aber es ist nicht gelungen.

Feuerwehrkommandant schildert Vorgehensweise

Letztendlich haben wir den Brand bis in die Morgenstunden beobachtet, so lange, bis der Rand des Schilfgürtels erreicht wurde und somit dann auch für uns erreichbar war", schildert der der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mörbisch am See, Christian Jäger, gegenüber dem ORF. Gefahr für Leib und Leben soll zu keinem Zeitpunkt bestanden haben.