Kroatien ein sehr beliebtes und vielfältiges Reiseziel. 6.000 Kilometer Küsten, historische Städte und einmalige Naturschauspiele. Die kleinen Städte an den Küsten bezaubern mit ihren historischen Bauten. Dubrovnik ist seit Game of Thrones weltweit bekannt – vor allem die massiven Stadtmauern. Kroatien hat viele beeindruckende Bauten aus der Römerzeit zu bieten, wie die Reste des Diokletianspalastes in Split.