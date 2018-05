Urlauber fiel in der Weststeiermark aus dem Fenster - schwer verletzt

Ein deutscher Urlauber ist am Freitag in der Weststeiermark aus dem Fenster eines Gästehauses gefallen. Der Mann schlug auf Steinplatten auf und verletzte sich schwer. Er wurde ins LKH Graz gebracht und konnte nach Angaben der Polizei vorerst nicht befragt werden.

Der 50-Jährige stieg gegen 4.20 Uhr in einem Gästehaus am Hauptplatz in Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) auf das Fensterbrett. Dabei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und abgestürzt sein. "Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen, dem Oberkörper und dem Kopf", beschrieb Polizeipressesprecher Fritz Grundnig auf APA-Anfrage.

Ob der Mann alkoholisiert war oder warum er auf das Fensterbrett gestiegen war, war zunächst unklar. Der Patient wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und konnte nicht befragt werden. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus.