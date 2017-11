So oft es nur geht, entflieht US-Präsident Donald Trump der Kälte in Washington und reist mit seiner Familie in den Club Mar-a-Lago in Florida, der bereits als "zweites Weißes Haus" betitelt wird. So auch an Thanksgiving. Ein fünftägiger Trip der "First Family" kostet die Steuerzahler stolze 14 Millionen Euro.

Am Dienstag reiste Donald Trump zusammen mit Ehefrau Melania, Sohnemann Barron sowie seinen Schwiegereltern Viktor und Amalija Knavs aus dem sieben Grad kalten Washington ins 17 Grad wärmere Palm Beach in Florida. Es war das ingesamt achte Mal seit seiner Amtseinführung im Jänner.

© APA/AFP/Nicholas Kamm Donald, Barron und Melania besteigen die Air Force One

Dort verbindet der US-Präsident das Angenehme mit dem Notwendigen und nimmt etliche Termine wahr. Darüber, ob seine Reisen nach Mar-a-Lago tatsächlich notwendig sind, darf gestritten werden, fest steht jedoch, dass sie dem Steuerzahler ganz schön teuer zu stehen kommen. Wie die BBC vorgerechnet hat, kostet ein fünftägiger Florida-Aufenthalt der "First Family" umgerechnet rund 14 Millionen Euro.

Eine unglaubliche Summe, die sich vor allem aus den zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen zusammensetzt, denn das Ressort an sich ist kostenlos, gehört es doch dem Präsidenten selbst. Mit einberechnet wurden auch Kosten, die diversen Firmen während des Aufenthalts der Präsidentenfamilie durch Verdienstentgang entstehen.

© APA/AFP/Nicholas Kamm Donald Trump und Melania Trump besuchen an Thanksgiving Mitglieder der US Coast Guard in Riviera Beach, Florida

Laut BBC muss in einem Radius von zehn Meilen (umgerechnet 16 Kilometer) um das Luxus-Anwesen eine Flugverbotszone eingerichtet werden. Auch das Wasser wird abgeriegelt, kein Schiff oder Boot darf sich laut "Palm Beach Post" der auf einer Landzunge gelegenen Trump-Villa auf etwa 1000 Yard (umgerechnet ein Kilometer) nähern. Dass die Zufahrtsstraßen gesperrt werden, erklärt sich von selbst.

Ein großes Loch ins Budget reißt die "Air Force One". Eine Flugstunde kostet inklusive Treibstoff und Personal umgerechnet 120.000 Euro. Fliegt Donald Trump von Washington nach Palm Beach und zurück schlägt dies mit umgerechnet 541.000 Euro zubuche, berichtet die "Palm Beach Post". Auch die über 1.000 Agenten des "Secret Service", die den Trump-Clan rund um die Uhr beschützen, kosten.

Laut der US-Flugbehörde "Federal Aviation Administration" ist der Luftraum über Palm Beach vom Morgen des 21. November bis zum späten Abend des 27. November für ein "VIP Movement" teilweise gesperrt. Die Trumps werden somit wohl am Sonntag aus Florida abreisen. Hochgerechnet kostet der Trip der "First Family" die US-Steuerzahler knapp 14 Millionen Euro, rechnet die BBC vor.