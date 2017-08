Urlaub in Deutschland liegt im Trend - Übernachtungszahlen steigen

Der Deutschland-Tourismus bleibt auch das achte Jahr in Folge auf Rekordkurs. Von Jänner bis Juni stieg die Zahl der Übernachtungen um drei Prozent zum Vorjahr auf 205,1 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Löwenanteil entfiel dabei mit 168,4 Millionen auf inländische Gäste. Dies war ein Plus von drei Prozent zum Vorjahr.

Auch die Übernachtungszahl ausländischer Touristen zwischen Sylt und der Zugspitze legte mit derselben Rate zu. Im Juni zog das Geschäft besonders stark an: Die Übernachtungen stiegen insgesamt um zehn Prozent auf 45,7 Millionen. Der Branchenverband Dehoga hatte in seinem Frühjahrsbericht Ende Mai mitgeteilt, dass Gastronomie und Hotellerie mehrheitlich ein gutes Sommergeschäft erwarteten. Impulsgeber sei die stabile Konjunktur mit dem robusten Arbeitsmarkt.