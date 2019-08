Nach dem Urlaub kommt oft die große Ernüchterung! So schön die Zeit fernab vom Alltag war, so schwer fällt der Wiedereinstieg in ebendiesen. Und während man sich nichts sehnlicher wünscht, als die Zeit um ein, zwei Wochen zurückdrehen zu können, macht sich miese Laune breit. Das muss nicht sein! Mit diesen Tipps starten Sie wieder gut ins Arbeitsleben.

"Aber irgendwann bleib i dann dort ..." sang S.T.S. vielen Österreichern bereits 1985 aus der Seele. Die Sehnsucht nach der Urlaubsdestination - egal ob nah oder fern - ist in vielen von uns tief verankert. Wer will schon frühmorgens aus den Federn, um sich im Büro von einem Schwall liegengebliebener Emails überrollen zu lassen, wenn er - zumindest rein theoretisch - die Seele am Strand baumeln lassen könnte? Doch mal ehrlich: Jammern ist jetzt das Letzte, was Sie brauchen. Und obendrein gar nicht notwendig. Das Online-Portal "prontopro.at" verrät, wie ein geschmeidiger Start in den Berufsalltag gelingt.

1. Starten Sie langsam

Wer sich Hals über Kopf in den Alltag stürzt, um dessen Erholung wird es leider bald wieder geschehen sein. Die Devise lautet daher: Gehen Sie's langsam an. Achten Sie darauf, dass zwischen Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub und dem ersten Arbeitstag mindestens ein Tag liegt. Diesen können Sie dazu nutzen, den Koffer auszupacken, die Wäsche zu waschen und sich geistig auf den ersten Tag im Büro einzustellen. Ruhe bewahren sollten Sie auch am Morgen desselben. Stellen Sie den Wecker etwas früher als gewohnt, um Stress und Hektik vorzubeugen. Gönnen Sie sich ein wohltuendes Frühstück und starten Sie bewusst in den Tag.

2. Seien Sie gut organisiert

Nicht umsonst heißt es: Organisation ist das halbe Leben. Das gilt natürlich auch für den Wiedereinstieg in den Berufsalltag. Erstellen Sie eine Liste von Aufgaben, die am ersten Arbeitstag erledigt werden müssen. Mit Betonung auf "müssen". Alles, was nicht oberste Priorität hat, wird hintan gereiht, sprich in den kommenden Tagen und Wochen erledigt. Versuchen Sie nicht, sämtliche Aufgaben, die während Ihres Urlaubs liegen geblieben sind, an einem Tag abzuarbeiten. Abgesehen davon, dass das ohnehin nicht funktioniert, bereiten Sie sich damit nur unnötigen Stress.

3. Planen Sie Lichtblicke ein

Allein schon die Aussicht auf ein gutes Abendessen, ein Treffen mit Freunden oder einen abendlichen Kinobesuch hebt während eines anstrengenden Arbeitstags die Laune. Vergessen Sie also nicht auf gelegentliche Lichtblicke. Und warten Sie nicht darauf, bis sich etwas Passendes ergibt, sondern planen Sie die schönen Dinge aktiv ein. Abgesehen davon können Sie auch angenehme Rituale, die Teil Ihres Urlaubs waren, wiederaufleben lassen. Das kann von ein paar ruhigen Momenten mit dem Lieblingsbuch bis hin zum gemeinsamen Kochen mit dem Partner alles sein. Hauptsache, es bereitet Ihnen Freude.

4. Bewegen Sie sich

Es macht keinen Sinn, von der Yoga-Stunde zum Fitness-Center zu hetzen, nur um die ein, zwei Kilo, die man vielleicht während des Urlaubs zugenommen haben, gleich wieder loszuwerden. Anderseits ist Sport für das Wohlbefinden unerlässlich. Er hilft uns den Kopf freizubekommen und Stress abzubauen. Dabei lautet die Devise: Alles mit Maß und Ziel. Planen Sie drei, vier halbstündige Sporteinheiten pro Woche ein. Und nutzen Sie doch mal den Weg zu oder aus dem Büro für einen ausgedehnten Spaziergang. Auch dieser fällt in die Kategorie "körperliche Betätigung".

5. Essen Sie ausgewogen

Unser Gehirn verbraucht rund 20 Prozent der Gesamtenergie. Damit Sie am ersten Arbeitstag nicht gleich wieder schlapp machen, müssen Sie darauf achten, dass Ihre kleinen grauen Zellen gut versorgt sind. Mit der richtigen Nahrung, wohlgemerkt. Darunter fallen beispielsweise Vollkornprodukte, Obst, Gemüse und Salate. Für den kleinen Hunger zwischendurch eignen sich Trockenfrüchte und Nüsse. Und aufs Trinken nicht vergessen! Denn nur so kann die Energie gut durch den Körper fließen und dafür sorgen, dass Sie auch noch nach dem ersten Arbeitstag fit und guter Dinge sind.