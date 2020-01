Die Urlaubsplanung kann manchmal ganz schön mühsam sein. Die Eltern wollen entspannen, die Kinder haben andere Bedürfnisse - da darf es an Aktion natürlich nicht fehlen. Ein neuer Ratgeber soll bei der Entscheidung helfen, welches Familienhotel das Richtige ist.

Das Internetportal "kinderhotel.info" hat einen eigenen Kinderhotelführer herausgebracht, samt internen Ranking der besten Hotels des Landes. Berücksichtigt wurden Kriterien wie familienrelevante Ausstattung und Service, Gästebewertungen, Umfang der Kinderbetreuung, Hallenbad mit Wasserrutsche und Spielplätze. Hier die Top-Familienhotels in Österreich:

1. Platz: Familux Resort Dachsteinkönig

© Familux Resort Dachsteinkönig/beigestellt

Das im Jahr 2016 eröffnete Familux Resort Dachsteinkönig inmitten des Salzkammerguts verbindet kindgerechte, durchdachte Ausstattung mit zeitgemäßem Design.

© Familux Resort Dachsteinkönig/beigestellt

Im 2.000 m² großen Indoor-Spielbereich warten Kino und Theater, Softplayanlage, Go-Kart-Bahn und Sporthalle auf die Familien. Regen verhindert das Abenteuer in den Bergen keinesfalls. Denn im Virtual-Reality-Room lässt sich jederzeit herumklettern. Auch die 100 Meter lange Reifen-Wasserrutsche oder Kinderpool laden zum Austoben ein.

Adresse:

Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Am Hornspitz 1,

4824 Gosau, Salzkammergut

2. Platz: Familien Natur Resort Moar Gut*****

© Familien Natur Resort Moar Gut/beigetellt

Das 5 Sterne Familienhotel in Großarl hat sich besonders auf die Kleinen spezialisiert. Neben dem 800 m² großen Kinderhof mit Kreativ-Werkstatt, Volley- und Basketballhalle und Naturspielsplatz warten draußen in der Natur spannenden Entdeckungstouren, Reitausflüge, Tennis-Partien und andere Abenteuer auf die Kinder.

© Familien Natur Resort Moar Gut/beigetellt

Ein besonderes Highlight im Familien Natur Resort Moar Gut ist der angeschlossene Bio-Bauernhof mit 17 ha Wiesen rund ums Hotel und einem Kleintier-Bauernhof. Ein Hallenbad darf natürlich auch nicht fehlen. Babies und Kleinkinder können schrittweise bei einem Schwimmkurs das Wasser erobern und das Element spielend kennen.

Adresse:

Familien Natur Resort Moar Gut*****

Moargasse 22 ,

5611 Großarl

3. Platz: Familienhotel Oberkarteis

© Familienhotel Oberkartei/beigestellt

Mitten in einem idyllischen Tal im Salzburger Land liegt das Familienhotel Oberkarteis. Die Unterkunft ist (noch) ein kleiner Geheimtipp und präsentiert sich als Kombination aus komfortablem 4-Sterne-Haus und urigem Bauernhof. Kinder würden das riesige Außengelände mitten in der Natur lieben.

© Familienhotel Oberkartei/beigestellt

Babybetreuung, altersgerechte Kinderbetreuung, Streichelzoo, Hallenbad, riesiger Spielplatz, Kinderskischule direkt neben dem Hotel und Soft-Play-Anlage. Das Aktivprogramm biete unzählige Möglichkeiten für einen unvergesslichen Familienurlaub in der ursprünglichen Gegend.

Adresse:

Familienhotel Oberkarteis

Karteis 15

5612 Hüttschlag

4. Platz: Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof

© Gletscherhote Hintertuxerhof/ beigestellt

Ein Aufenthalt in Hintertux tut einfach gut: Die Lage in 1.500 m Höhe wirkt befreiend und vitalisierend, die Luft enthält nur wenige Allergene und ist auch im Sommer angenehm frisch. Das Hotel Hintertuxerhof ist das erste und einzige Kinder- und Gletscherhotel in der Region.

© Gletscherhote Hintertuxerhof/ beigestellt

Im Winter direkt an der Skipiste und auch im restlichen Jahr der perfekte Startpunkt für alle Bergerlebnisse bietet der Hintertuxerhof ein abwechslungsreiches und spannendes Urlaubsprogramm für aktive Familien.

Adresse:

Gletscherhotel Hintertuxerhof

Hintertux 780

6294 Hintertux

5. Platz: Hotel Sonnenpark****

© Hotel Sonnenpark/beigestellt

Das Hotel Sonnenpark ist ein Familien-Verwöhnhotel im Burgenland mit direktem Verbindungsgang zur Sonnentherme Lutzmannsburg. Anders als die Thermengäste, verfügen die Hotelgäste übere eine exklusiver und hoteleigene Wasserwelt mit Liegeplatzgarantie.

© Hotel Sonnenpark/beigestellt

Eislaufen, Geburtstag feiern, Pony reiten (jeden Mittwoch und Samstag von 15.00 - 17.00 Uhr) für Abwechslung ist gesorgt. Tipp: Das Hotel bietet auf der Website immer wieder Aktionswochen an. Aktuell von 7.1. - 31.1.2020 &

23.2. - 3.4.2020. In diesser Zeit kann man 4 Nächte bleiben, muss aber nur 3 bezahlen. Buchbar für einen Aufenthalt von Sonntag bis Freitag.

Adresse:

Hotel Sonnenpark****

Thermengelände 2

7361 Lutzmannsburg

6. Platz: Kinderhotel Felben

© Kindehotel Felben / beigestellt

Das Kinderhotel liegt am Ortsrand von Mittersill. Der Tauernradweg und den Nationalpark Hohe Tauern liegen direkt vor der Haustür. Für Kinder gibt es jede Menge zu entdecken: Gemeinsam mit den Betreuern dürfen sie bei der Tierpflege helfen. Auch gemeinsames Brot backen steht auf dem Programm.

© Kindehotel Felben / beigestellt

Die Streicheltiere des Kinderhotel Felben freuen sich über den Besuch der Kinder. Ponyreiten, Reitunterricht, Pferdekutschenausflüge, Tierspurenentdeckungsreise, Forscherwerkstatt oder Fackelwanderung sind weitere Highlights. Kinder ab 3 Wochen werden die ganze Woche betreut.

Adresse:

Kinderhotel Felben

Felberstraße 51

5730 Mittersil

7. Platz: Alpina Zillertal

© Alpina Zillertal

Familiengerecht und trotzdem stylish. Ein Widerspruch? Nicht für das Alpina Zillertal. Das 4 Sterne Superior-Haus setzt auf Action, Abenteuer, Wellness und Genuss. Ob Schau-Weinkeller, Teenie-Lounge mit Bowlingbahn, Streichelzoo mit Alpakas, Kletterturm, E-Trial-Strecke oder Hüpfburg - auf den 4000 m² der Anlage hat jedes Erlebnis Platz.

© Alpina Zillertal

Übrigens gibt es auch einen Indoor Spiel- und Betreuungsbereich mit Turnsaa und Softplay Anlage. Für Wintersportbegeisterte startet ein paar Schritte hinter das Haus das Vergnügen. Denn dort befindet sich die Talstation der Spieljochbahn. Freilich hält auch der Skibus beim Hotel und bringt die Gäste zudem ins Skigebiet Hochfügen-Hochzillertal

Adresse:

alpina zillertal . family lifestyle kinderhotel

Pankrazbergstraße 32

6263 Fügen-Zillertal

8. Platz: Landgut Furtherwirt

Das vier Sterne Hotel mit Bio-Bauernhof, 680m² Badesee und Reitstall ist nur auf Familien ausgerichtet. Entspannte Eltern und glückliche Kinder: So lautet das Rezept der Betreiber für einen schönen Familienurlaub.

© Landgut Furtherwirt

Übrigens: Alle Mahlzeiten und Getränke sind im Hotel Furtherwirt "all inclusive." Für die kleinen Gäste gib es eine 450m² Indoor-Spielfläche mit Softplay-Anlage, Kinderküche, Tischlerwerkstätte, Kinderkino und ein Kinderrestaurant. Eltern, die sich im Spa Bereich entspannen wollen steht die Möglichkeit offen ihre Kinder ( von 0 - 16 Jahren 70 Std./Woche) betreuen zu lassen.



© Landgut Furtherwirt

Adresse:

Landgut Furtherwirt

Innsbruckerstraße 62

6382 Kirchdorf

9. Platz: Alpenresort Schwarz

© Alpenresort Schwarz/beigestellt

Sonnenverwöhnt am Mieminger Plateau gelegen präsentiert sich das 5-Sterne Wellnesshotel Alpenresort Schwarz.. Während die Eltern im 5.5.00 m² großen Spa-Bereich relaxen, lädt eine 92-Meter Wasserrutsche die Kinder zum Plantschen ein.

© Alpenresort Schwarz/beigestellt

In Kinderclub stehen Action und Naturerlebnisse auf dem Programm. Zu den Highlights zählen die Wasser-Spiele-Landschaft mit Wasser-Wand, Spritzkanonen, Wasser-Turm, Riesen-Wasserkübel, Action-Wheels und Boden-Geysiren, der Abenteuerspielplatz mit Streichelzoo und im Winter der kleine Schneeberg beim Hotel

Adresse:

Alpenresort Schwarz

Obermieming 141

6414 Mieming