Unwetter - Weiter zahlreiche Feuerwehreinsätze in Kärnten

Eine Unwetterfront mit Starkregen hat am Montagvormittag für rund 75 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Besonders betroffen waren der nördliche Bezirk St. Veit und der nördliche Bezirk Wolfsberg. Für den Nachmittag wurde eine weitere Gewitterfront erwartet, die aber nicht so stark ausfallen dürfte, hieß es bei der Landesalarm- und Warnzentrale.

"Der Starkregen hat dafür gesorgt, dass Unterführungen geflutet wurden, Keller und Tiefgaragen sind vollgelaufen", sagte ein Mitarbeiter auf APA-Anfrage. Bis zu Mittag waren die ersten Einsätze bereits wieder vorüber und die Feuerwehren konnten einrücken. Laut Hydrographischem Dienst des Landes Kärnten fielen etwa an der Messstelle Turracher Höhe 121 Liter Regen, auf der Flattnitz 116 Liter.

Für Schaden hatte das Unwetter vom Vormittag an einem Einfamilienhaus in St. Veit gesorgt. Ein Blitz schlug gegen 9.00 Uhr in das Haus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr war mit 57 Mann im Einsatz, während das Unwetter noch tobte. Der Feuer wurde rasch gelöscht. An dem Haus entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.