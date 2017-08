Sturm- und Gewitterschäden in Vorarlberg

Am (gestrigen) Dienstagabend hat eine intensive Gewitterzelle aus Westen den Bodensee und das untere Rheintal überquert. Die Feuerwehren rückten zu rund 30 Einsätzen aus. Es gab Sachschäden, ein 65-Jähriger wurde beim Sturz vom Hausdach schwer verletzt. Die Bregenzer Festspiele hatten Wetterglück, weil die Front rechtzeitig abzog und "Carmen" auf der Seebühne ab 21.00 Uhr gespielt werden konnte.

In Höchst (Bezirk Bregenz) hatte der Sturm bei einem Wohnhaus den TV-Empfang der Satellitenschüssel gestört. Gegen 21.00 Uhr stieg der 65-jährige Besitzer durch das Dachfenster hinaus und wollte den Defekt an der Satellitenschüssel reparieren. Auf dem nassen Wellblechdach rutschte der Mann aus und stürzte rund fünf Meter auf einen Pflastersteinboden ab. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Schwerverletzte in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

In Lustenau kam es nach Polizeiangaben zu Sturmschäden aufgrund umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste. Zwei Wohnhäuser wurden dadurch beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr Lustenau musste zu insgesamt sieben Einsätzen ausrücken.