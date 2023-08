Unwetter stoppt S-Bahnen und Zugverkehr in Süddeutschland

Nach schweren Unwettern kam es in Bayern und Baden-Württemberg zu Streckensperrungen im Bahnverkehr - vor allem wegen umgestürzter Bäume. In München musste der S-Bahn-Verkehr in der Nacht auf Freitag komplett eingestellt werden. Auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee stürzten mehrere Bäume um, drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Gegen 00.45 Uhr teilte die Münchner S-Bahn dann mit, dass der Zugverkehr eingeschränkt wieder aufgenommen werde. Es gebe aber erhebliche Verspätungen. "Zugausfälle und vorzeitige Zugwenden weiterhin möglich, einige Streckenabschnitte weiterhin gesperrt", hieß es.

In Freiburg überflutete der Starkregen Keller und Straßen und löste zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. Von 19.45 Uhr bis etwa 23 Uhr habe es 383 Einsätze gegeben, weitere würden noch folgen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte gebe es nicht. Auch seien Bäume umgestürzt und eine abgerissene Stromleitung auf ein Auto gefallen. In einem Fall musste eine eingeschlossene Person aus einem überschwemmten Keller gerettet werden.

In Lindau wurde der gesamte Campingplatz geräumt, 900 Menschen sollten vorübergehend in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes versorgt werden, sagte ein Polizeisprecher.