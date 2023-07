Unwetter im Mittelburgenland und der Steiermark

Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag im Burgenland und der Steiermark zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen war im Burgenland vor allem der Bezirk Oberpullendorf und hier der Bezirksvorort selbst sowie Stoob, berichtete die Landessicherheitszentrale. In der Steiermark musste die Pyhrnautobahn (A9) bei Trieben in Richtung Süden wegen eines Murenabgangs gesperrt werden. Bei einem Brand nach einem Blitzschlag in der Oststeiermark wurde eine Person verletzt.

Im Burgenland wurden im Zeitraum von Mittwoch 22.00 Uhr bis Donnerstagfrüh rund 80 Einsätze von 37 Feuerwehren verzeichnet. Es galt vor allem, umgestürzte Bäume von Straßen zu entfernen oder Keller auszupumpen.

Die Sperre der A9 zwischen Trieben und Treglwang (Bezirk Liezen) hatte bereits am Mittwochabend verhängt werden müssen: Bäume waren durch Unwetter auf die Autobahn gestürzt und eine Mure ging laut Autobahngesellschaft Asfinag ab. Eine Umleitung auf die Schoberpass Straße (B113) wurde eingerichtet und diese war auch noch Donnerstagfrüh nötig. Die Sperre dürfte frühestens Donnerstagmittag aufgehoben werden. Ein Geologe müsse die Lage und den Hang neben der Autobahn noch untersuchen, hieß es seitens der Asfinag. Laut ÖAMTC hatte sich wegen der Sperre im Morgenverkehr ein Rückstau von etwa vier Kilometer gebildet.

Die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See teilte Donnerstagvormittag mit, dass sogar zwei Schlammlawinen bzw. Muren auf die Autobahn abgegangen seien. Diese "ragten bei noch laufendem Verkehr teilweise bis auf die Überholspur". Die Feuerwehr-Einsatzleitung hatte daher als erste vor Ort kurzerhand die A9 gesperrt, um Verkehrsteilnehmer zu schützen.

Laut Bereichsfeuerwehrkommando Liezen war die Unwetterfront kurz, aber intensiv. Rund ein Dutzend Feuerwehren standen mit etwa 200 Männer und Frauen allein im Bezirk Liezen im Einsatz. Hauptsächlich waren umgestürzte Bäume zu entfernen, unter Wasser stehende Keller auszupumpen und Überschwemmungen aufzuräumen. Ein ähnliches Bild zeigte sich im benachbarten Bezirk Leoben: Dort waren elf Wehren im Einsatz, die noch in der Nacht alle Aufräumarbeiten abschließen konnten.

In der gesamten Steiermark waren rund 1.500 Feuerwehrleute von 143 Wehren im Einsatz, teilte Sprecher Thomas Meier mit. Sie rückten zu 286 technischen Einsätzen und 29 Brandeinsätzen aus. In der ersten Nachthälfte sei vor allem die Obersteiermark sowie punktuell die Bezirke Weiz und Hartberg-Fürstenfeld betroffen gewesen, in der zweiten Nachthälfte dann die Südsteiermark. In Feldbach setzte ein Blitz den Dachstuhl eines Hauses in Brand: In dem Gebäude befanden sich sechs Personen, eine davon erlitt bei der Flucht aus dem Haus Verletzungen, teilte die Feuerwehr mit.

Die Energie Steiermark meldete Donnerstagfrüh 59 Trafo-Stationen und rund 5.000 Haushalte ohne Strom. Es sind vor allem noch der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie der Süden der Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz betroffen. Die Aufarbeitung der Schäden an den Stromnetzen dürfte wohl noch den gesamten Donnerstag über andauern, teilte der Landesenergieversorger mit.

In Tirol verlief die Nacht auf Donnerstag indes relativ ruhig. Insgesamt verzeichnete die Leitstelle Tirol 26 Alarmierungen, hieß es zur APA. In der Nacht auf Mittwoch waren es über 300, die Aufräumarbeiten waren noch im Gange. Wie das Land Tirol mitteilte, wurde die aufgrund eines herabstürzenden Steins gesperrte Brucker Straße (L 294) wieder für den Verkehr freigegeben. Die Sperre der Gerlosstraße (B 165) war nach wie vor aufrecht, eine Umfahrung ist nur großräumig über Mittelsill in Salzburg möglich.