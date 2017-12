Hirn einschalten, Seflie-Kamera ausschalten. Das möchte man vermutlich gerne jenen Bali-Touristen ins Ohr flüstern, die sich vor dem derzeit Asche spuckenden, die Bevölkerung bedrohenden, Vulkan Agung auf der beliebten Ferieninsel in Szene setzen.

Seit Ende November spuckt der Vulkan Agung auf Bali Asche und Wolken aus Schwefeldampf in die Luft. Der Druck im Vulkan ist so hoch, dass er jederzeit ausbrechen könnte und 100.000 Menschen wurden zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht. Viele Touristen treten aus diesem Grund die Reise auch gar nicht an.

Die, die jedoch schon auf der Insel sind, dürften sich oftmals der Gefahr und der realen Bedrohung für die Einwohner nicht ganz bewusst sein. Sie nutzen dieses Naturspektakel für die eigene Inszenierung und posieren für das beste Selfie.

#vulcano𯋋 #fearless #amazingview Ein Beitrag geteilt von Marija Dvozak (@aruenn_) am 3. Dez 2017 um 15:05 Uhr

𯋋𯮮𯩩 Amaneciendo en Gunung Batur (1717m) con vistas a Gunung Agung en erupción. #Trecking #Agung #Batur #Sunrise #Bali Ein Beitrag geteilt von Javier Liébana (@liebana_) am 5. Dez 2017 um 14:49 Uhr

pray for gunung agung𯏏𯻻 @maribuhma . . #gunungagung #prayforgunungagungbali #mountainagungbali Ein Beitrag geteilt von Baliview (@ngindeng_dibali) am 3. Dez 2017 um 17:29 Uhr

Tribal dance!!!! Ein Beitrag geteilt von Daviz (@davizmayo) am 5. Dez 2017 um 5:50 Uhr