Ganz Österreich spricht derzeit über Daniela Kickl: Sie ist die Cousine von Neo-Innenminister Herbert Kickl und kritisiert den langjährigen FPÖ-Mastermind auf ihrer Facebook-Seite. Zwar gratuliert sie Ihren Cousin „ es tatsächlich geschafft“ zu haben, „endlich, als Erster in unserer Familie, zum Minister unserer schönen Alpenrepublik angelobt worden“ zu sein, dann rechnet sich aber mit der FPÖ ab.

Vor allem deren Ausländerpolitik, die Kürzung der Mindestsicherung, Studiengebühren und die sogenannte Politik der freiheitlichen für den kleinen Mann, von der „nichts im Regierungsprogramm zu finden“ sei, gehen ihr gegen den Strich.

Doch wer ist Daniela Kickl? News hat sie schon im März in ihrer derzeitigen Heimat Irland besucht, als sie ihr Buch „Apple intern – Drei Jahre in der Zentrale des Technologie-Multis“ veröffentlichte. Wie sie in Cork mit ihrer Familie lebt, und was sie bei Ihrem „Albtraum Job“ bei Apple erlebt hat, können sie in der am 18. März erschienen News-Reportage nachlesen. Ein spannender Bericht über eine interessante Frau, die sich nicht scheut, sich mit einem der mächtigsten Unternehmen der Welt anzulegen.