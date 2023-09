UNO-Woche: Van der Bellen und Schallenberg bei Guterres

In New York wird am Dienstagvormittag (Ortszeit) die Generaldebatte im Rahmen der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen eröffnet. Österreich ist bei dem hochrangigen UNO-Treffen, zu dem unter anderen mehr als 150 Staats- und Regierungschefs angesagt sind, mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten. Gemeinsam treffen die beiden am Nachmittag (17.00 Uhr Ortszeit/23.00 MESZ) UNO-Generalsekretär António Guterres.

Schwerpunkte sind heuer vordringlich die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie die Haltung der Weltgemeinschaft zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird ebenfalls in New York erwartet. Er soll vor der Generalversammlung sprechen und auch Guterres treffen. Russland ist durch Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Van der Bellen nimmt am Mittwoch am Klimagipfel ("Climate Ambition Summit") teil. Schallenberg wird am Donnerstag für Österreich das Wort in der UNO-Generaldebatte ergreifen. Zudem stehen zahlreiche bilaterale Gesprächstermine am Programm.

Van der Bellen war am Montag mit einer Rede beim Gipfel zu den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG Summit) in die UNO-Woche gestartet. Wie sein Büro am Montagabend (Ortszeit) mitteilte, traf er im Anschluss daran auch die Leiterin des UNO-Umweltprogramms UNEP, Inger Andersen. Themen des Gesprächs mit der dänischen Ökonomin waren unter anderem der Schutz der Artenvielfalt und Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikverschmutzung. In diesem Zusammenhang bekräftigte der Bundespräsident das Bekenntnis Österreichs, ein bindendes Abkommen zum Ende von Plastikverschmutzung zu erreichen. "Denn der dramatische Anstieg, den wir bei der Verschmutzung der Umwelt durch Plastik erleben, ist aktuell eines unserer drängendsten Probleme", betonte Van der Bellen. Er zeigte sich auch "beunruhigt" darüber, "wie weit wir von der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele entfernt sind". Umso wichtiger sei die Arbeit des UNEP.