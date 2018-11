UNO-Migrationspakt - FPÖ: Österreich als Vorreiter bei Nicht-Beitritt

Nach den Worten des FPÖ-Europaparlamentariers Harald Vilimsky könnte Österreich durch den Beschluss der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, dem "Globalen Pakt für sichere, geordnete und geregelte Migration" der UNO fernzubleiben, eine "Vorreiterrolle übernommen" haben. Denn auch weitere Staaten könnten der internationalen Initiative nun nicht beitreten.

In einer Aussendung sprach Vilimsky am Freitag von entsprechenden Signalen aus Tschechien, Kroatien und Italien. Im Austritt Österreichs sieht der FPÖ-Generalsekretär "die starke Handschrift der FPÖ in der Bundesregierung".