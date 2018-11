UNO-Migrationspakt: Kurz sieht sich von Faßmann unterstützt

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) sehen sich von Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in ihrer Ablehnung des UNO-Migrationspakts unterstützt.

Dieser habe im Zeitungsinterview nämlich ebenfalls die fehlende Definition des Migrationsbegriffs bemängelt, gaben die Regierungsspitzen am Mittwoch im Pressefoyer zu bedenken.

Kurz empfahl, das gesamte Interview zu lesen, nicht lediglich die "Zuspitzung". Faßmann habe darin nämlich sehr harte Worte gewählt und befunden, wenn Studenten einen derartigen Text wie jenen des Migrationspaktes geschrieben hätten, würde er ihnen das zurückwerfen. Faßmann habe ihn seit Jahren als Experte begleitet und sei ein enger Vertrauter, so der ÖVP-Obmann. Was den Pakt betrifft, brauche es aber klare Unterscheidungen und in dieser Forderung sah sich Kurz vom Minister unterstützt. Grundsätzlich betonte er, dass durch Österreichs Ablehnung des Paktes nicht der Multilateralismus infrage gestellt werde.

Ähnlich sah dies Strache. Faßmanns Aussage, wonach Österreich ein Einwandungsland sei, bezeichnete der FPÖ-Chef als "empirischen Befund". Sein politisches Ziel sei aber, dass Österreich die Einwanderung kontrolliert gestalte.