UNO-Chef signalisiert Unterstützung für Gaza-Plan

Nach der Präsentation eines neuen Vorschlags für ein Geisel-Abkommen sowie eine Waffenpause im Gaza-Krieg durch US-Präsident Joe Biden hat UNO-Generalsekretär António Guterres seine Unterstützung signalisiert. "Der Generalsekretär hofft sehr darauf, dass das zu einer Übereinstimmung der Beteiligten für einen anhaltenden Frieden führen wird", teilte Guterres' Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag in New York mit.

"Seit Monaten drängt der Generalsekretär auf eine Waffenpause hin, sowie auf vollständigen und ungehinderten humanitären Zugang und eine sofortige und bedingungslose Freilassung aller in Gaza festgehaltenen Geiseln", sagte der Sprecher.

US-Präsident Biden hatte zuvor überraschend einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg präsentiert, dem Israel unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens zugestimmt haben soll. Der Plan in drei Phasen sieht einen dauerhaften Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln vor

Der designierte indonesische Präsident Prabowo Subianto erklärte unterdessen, dass sein Land bereit sei, Friedenstruppen zur Durchsetzung eines Waffenstillstands im Gazastreifen zu entsenden. Bidens Vorschlag bezeichnete Prabowo auf dem "Shangri-La-Dialog", der wichtigsten Sicherheitskonferenz Asiens, als Schritt in die richtige Richtung.