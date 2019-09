Nach einer kinderlosen Ehe zu Sean Penn (59) wünschte sich Pop-Star Madonna (61) offensichtlich nichts mehr als ein Baby. Ihrem Ex-Freund Dennis Rodman (58) soll sie sogar 20 Millionen Dollar dafür geboten haben, sie zu schwängern.

Die Queen of Pop und Rodman führten Mitte der 90er Jahre eine Beziehung. Der ehemalige US-Basketballspieler machte jetzt in der US-Radiosendung „The Breakfast Club“ öffentlich, was sich damals zugetragen hatte.

© imago/UPI Photo



Er sagte, dass Madonna ihm die unglaubliche Summe von 20 Millionen US-Dollar angeboten hat, damit er sie schwängert. Das Geld hätte er aber erst nach der Geburt des gemeinsamen Kindes bekommen.

Denis Rodman berichtet im Detail

Laut Rodman soll die Sängerin ihn damals angerufen und erklärt haben, sie hätte gerade ihren Eisprung. Also flog Rodman aus Las Vegas zu ihr, damit das Paar Sex haben konnte. Direkt danach flog Rodman wieder zurück, um weiter zu spielen.

© APA/KEYSTONE/WALTER BIERI

Gerüchteküche

Ganz offensichtlich ist es jedoch nie zur Geburt eines gemeinsamen Kindes gekommen. Doch Dennis Rodman heizte die Debatte in der Radiosendung weiter an und gab zu bedenken, dass er wahrscheinlich nicht der einzige Mann gewesen sei, dem Madonna solch ein unmoralisches Angebot gemacht hatte...