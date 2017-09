Uni Wien will mit Vortragsreihe Vorurteile "zertrümmern"

"Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil!" - so lautet der Untertitel einer vom Zeithistoriker Oliver Rathkolb organisierten Ringvorlesung an der Uni Wien. Ab 5. Oktober geben u.a. die Biologin und Neo-Politikerin Renee Schroeder, Integrationsexperte und Regierungsberater Heinz Faßmann oder die Sprachforscherin Ruth Wodak ihre Gedanken dazu preis.

Dabei möchte man nicht in der Problemanalyse stecken bleiben, sondern konkrete Strategien zum Umgang mit Vorurteilen verhandeln, wie die Uni Wien am Donnerstag mitteilte. Die zwölfteilige Vortragsreihe richtet sich an Studenten aller Studienrichtungen. Zum Auftakt spricht Organisator Rathkolb über "Strategien zum Abbau autoritärer Einstellungen nach 1945 am Beispiel von Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Österreich und Europa".

(S E R V I C E - Weitere Informationen: http://go.apa.at/2C2yT9L5)