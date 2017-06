Der Beschluss des Uni-Budgets 2019-2021 durch SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS kam für Tirols Landeshauptmann und derzeitigem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz Günther Platter (ÖVP) nicht überraschend. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis Kern die Koalition bricht", meinte Platter am Donnerstag zur APA. Die Erhöhung des Uni-Budgets werde nur einen Einmaleffekt ohne nachhaltigen Mehrwert haben.

Es sei zwar erfreulich, dass die Universitäten mehr Geld bekommen, aber "mit zusätzlichen Geldmitteln ohne an eine Studienplatzfinanzierung zu denken oder für Zugangsregelungen an den Universitäten zu sorgen, zieht man es vor, in ein Fass ohne Boden Geld zu pumpen ohne die Rahmenbedingungen für die Studierenden zu verbessern", erklärter der Landeshauptmann. Er sei verwundert, dass Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) von seinem im Plan A eingeschlagenen Weg mit Maximalzahlen bei Studierenden und einem klaren Bekenntnis zur Studienplatzfinanzierung abgekommen sei.

Ihn erinnere die derzeitige Situation an den September 2008. Auch damals seien ohne Nachhaltigkeit milliardenschwere Wahlzuckerl beschlossen worden. "Mir bangt davor, was als nächstes auf uns zukommet", meinte Platter. Die Kern-SPÖ befinde sich nun in einer neuen Koalition mit den Grünen und der FPÖ. Der Plan der SPÖ für die Zeit nach dem 15. Oktober sei somit klar: "Hauptsache regieren, egal mit wem", so der Landeshauptmann.