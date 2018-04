Ungarn: Merkel gratuliert Orban schriftlich zu Wahlsieg

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban schriftlich zu dessen Sieg bei der Parlamentswahl gratuliert. Dabei habe Merkel an die enge Verbindung der beiden Länder erinnert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Es sei aber auch ganz offensichtlich, dass es in der Zusammenarbeit "Kontroversen" gebe.

Bei der Parlamentswahl in Ungarn war Orbans rechtsnationale Fidesz-Partei am Sonntag klar stärkste Kraft geworden. Orban fährt einen massiv europaskeptischen Kurs, etwa in der Flüchtlingspolitik. In der EU wird zudem Kritik an der Lage des Rechtsstaats in Ungarn geübt.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu dessen Wahlsieg gratulieren. Ein EU-Kommissionssprecher erklärte am Montag in Brüssel, Juncker werde Orban schreiben, um ihm zu seinem "klaren Sieg" zu beglückwünschen. Juncker werde Orban außerdem anrufen, um mit ihm Themen von gemeinsamen Interesse zu diskutieren.

Die EU-Kommission freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen ungarischen Regierung bei vielen gemeinsamen Herausforderungen, sagte der Sprecher. Die ungarische Bevölkerung habe am gestrigen Sonntag ihre Haltung ausgedrückt. Die EU sei eine Union von Demokratie und Werten. Juncker sei der Ansicht, dass die Verteidigung dieser Werte ohne Ausnahme eine gemeinsame Aufgabe sei.