Ungarn-Wahl - Amnesty: Ergebnis macht uns noch entschlossener

Nach dem erneuten Wahlsieg des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Sorge über die Menschenrechtslage in dem Land geäußert. Das Resultat der Wahl vom Sonntag mache Amnesty aber nur "noch entschlossener", sagte die Geschäftsführerin von Amnesty Österreich, Annemarie Schlack, in einem der APA übermittelten Statement am Montag.

Die Politik Orbans habe in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass "kritische Stimmen attackiert und die Menschenrechte in unserem Nachbarland eingeschränkt wurden". "Nach dem Ergebnis der Parlamentswahl ist zu befürchten, dass diese menschenverachtende Politik fortgeführt wird", so Schlack. "Doch auch wenn das Klima gegenüber der Zivilgesellschaft und den Menschenrechten in Ungarn feindselig sein mag: Das Ergebnis der Wahl macht uns noch entschlossener."

Amnesty werde sich weiter für den "sozialen Zusammenhalt" in Ungarn einsetzen und gegen eine "Wir-Gegen-Sie-Politik aufstehen". Man werde sich "nicht von denen einschüchtern lassen, die Ungarns kritische Stimmen mundtot machen und eine Atmosphäre der Angst und Feindseligkeit gegen Menschen auf der Flucht schaffen".