Mit einer neuen Initiative soll der Kampf der ungarischen Opposition für die Abwahl des rechtskonservativen Premiers Viktor Orban und seiner Partei Fidesz bei den Parlamentswahlen am 8. April schlagkräftiger werden. In diesem Rahmen wurde eine Online-Liste der "chancenreichsten" Kandidaten der Oppositionsparteien vorgestellt, gab der parteilose Politiker Peter Marki-Zay am Mittwoch bekannt.

Es solle nicht länger auf die immer noch ausstehenden Vereinbarungen gewartet werden, kritisierte der Bürgermeister von Hodmezövasarhely die zerstrittenen Oppositionsparteien, die sich bisher nicht auf Kooperationen bei der Wahl einigen konnten.

Marki-Zay hatte im Februar als unabhängiger Kandidat der vereinten Opposition die Bürgermeister-Nachwahl in der südostungarischen Stadt gegen den Fidesz-Kandidaten überraschend gewonnen und der siegessicheren Regierungspartei damit einen schweren Schock zugefügt. Nun stellt sich der parteilose Bürgermeister offenbar an die Spitze derer, die eine Ablösung von Fidesz bei der Wahl herbeiführen wollen.

Auf der Webseite "rendszervaltas2018.hu" (Systemwechsel2018) wurden bisher die Namen von 53 Kandidaten der Opposition genannt, die sich laut Analysen von Marki-Zays Mitstreitern bei dem Votum gegen Fidesz behaupten könnten.

In der ungarischen Wahlordnung werden 106 der 199 Parlamentssitze über Einzelwahlkreise vergeben, der Rest über Parteilisten. Die Orban-Regierung hatte die früher bestehende Stichwahl in den Einzelwahlkreisen abgeschafft, was die Chancen der zersplitterten Opposition auf einen Sieg erheblich mindert.

Auf der Liste von rendszervaltas2018.hu steht die rechtsnationale Jobbik-Partei mit 23 Kandidaten, das Wahlbündnis Sozialisten (MSZP)-Dialog mit 16, die Demokratische Koalition (DK) von Ex-Premier Ferenc Gyurcsany mit sieben, die Grünen (LMP) mit fünf. Außerdem verzeichnet die Liste zwei unabhängige Kandidaten. Zugleich werden die Wähler gebeten, diese Kandidaten unabhängig von ihrer persönlichen Weltanschauung mit ihrer Stimme zu unterstützen.

Marki-Zay ersuchte auch die Oppositionsparteien, die seitens der Initiative benannten Kandidaten zu unterstützen, wenn nötig, auch durch den Rückzug eigener Kandidaten. Zudem veröffentlichte der weltanschaulich konservative Politiker ein "Minimalprogramm" in zwölf Punkten, die nach seiner Ansicht sowohl links- wie rechtsgerichtete Menschen unterschreiben könnten, und das sich hauptsächlich gegen die Korruption unter Orban richtet.

Die Initiative Marki-Zays soll offenbar auch enttäuschte Fidesz-Wähler ansprechen. Einer der prominentesten Unterstützer ist der ehemalige Präsident der Ungarischen Nationalbank (MNB) und frühere Wirtschaftsberater Orbans, Peter Akos Bod. Dieser hatte sich in den vergangenen Jahren öfter kritisch über den Regierungschef und dessen Politik geäußert.