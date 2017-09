Ungarn hält an Widerstand gegen EuGH-Urteil fest

Ungarn will trotz "erhöhten Drucks" am Widerstand gegen das Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Umverteilung von Flüchtlingen festhalten. Dies betonte am Dienstag Ungarns Außenminister Peter Szijjarto am Rande der UNO-Vollversammlung in New York bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow, dessen Beginn vom russischen Außenministerium auf Twitter veröffentlicht wurde.

"Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshof zu obligatorischen Quoten sind wir in der Mitte eines weiteren Kampfs mit der Europäischen Union", erklärte ein grinsender ungarischer Außenminister laut dem von russischer Seite veröffentlichten Video. Ungeachtet des Drucks, der auf Ungarn ausgeübt werde, werde man jedoch nicht erlauben, dass illegale Flüchtlinge in das Land kämen, sagte Szijjarto.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow erwiderte seinerseits nüchtern, dass Russlands stets eine Einheit der Europäischen Union präferiert habe. Weitere Teile von Lawrows Replik und der weitere Verlauf des Gesprächs wurden vom russischen Außenministerium nicht veröffentlicht.