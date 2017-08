Ein 28-jähriger Ungar ist am Donnerstag knapp oberhalb des Stuibenfalls in den Horlachbach in der Gemeinde Umhausen (Bezirk Imst) gestiegen, um vom Wasser aus ein Foto des Wasserfalls zu machen. Der Urlauber hatte sich laut Polizei zwar an einem Baum angeseilt, wurde aber von der starken Strömung des Baches sofort mitgerissen. Er musste von der Bergrettung Niederthai geborgen werden.

Der 28-Jährige hatte ein Seilende an einem Baum und das andere an seinem Klettergurt befestigt. Der Bach riss den Mann einige Meter mit, bis er schließlich im Seil hängen blieb. Aufgrund der starken Strömung und des eiskalten Wassers konnte sich der Ungar nicht mehr selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien. Nach rund 15 Minuten konnte er von der Bergrettung geborgen und mit einer Unterkühlung zu einem Arzt gebracht werden.