Unfall mit vier Fahrzeugen auf Kärntner A11

Zu einem Unfall mit zwei Lkw und zwei Autos ist es am Freitagvormittag auf der Karawankenautobahn (A11) im Gemeindegebiet von St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land) gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, waren daran zwei Lkw und zwei Autos beteiligt. Verletzt wurde niemand, die Fahrbahn in Richtung Slowenien war während der Aufräumarbeiten drei Stunden lang gesperrt.

Gegen 8.00 Uhr hatte laut Polizei ein 22-jähriger Kraftfahrer aus Slowenien mit seinem Lkw-Zug den Sattelzug eines 22-jährigen Bosniers, der als letzter in einer Lkw-Kolone stand, übersehen. Der Slowene verriss sein Gespann nach links, prallte dabei aber mit der rechten Seite des Lkw gegen die linke Seite des vor ihm stehenden Sattelanhängers. Er blieb am linken Fahrstreifen stehen.

Eine nachkommende Autolenkerin, eine 54-jährige Frau aus Deutschland, konnte noch rechtzeitig hinter dem Lkw am linken Fahrstreifen anhalten, ein 78-jähriger Autolenker aus Schweden sah dies aber zu spät und fuhr dem Auto der Deutschen auf. Durch die Wucht des Anpralls wurde ihr Auto gegen den Anhänger des slowenischen Lkw geschleudert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.