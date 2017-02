Sie haben Recht

Ich hatte vor ein paar Tagen einen Unfall. Ein Eis brocken hat sich vom Dach des vor mir fahrenden Autos gelöst und meine Windschutzscheibe derart massiv beschädigt, dass an ein Weiterfahren nicht zu denken war. Meine Frau konnte sich das Kennzeichen des Vordermanns merken, der jedoch nicht stehen blieb. Ein anderer Autofahrer blieb stehen und half uns. Haftet der Fahrer des anderen Pkw für den Schaden, und wie finde ich den Fahrer überhaupt?

Peter S., Linz

Lieber Herr S.!

Zum Glück haben Sie gut reagiert und es ist nur zu einem Sachschaden gekommen! Gut ist auch, dass Ihre Frau sich das Kennzeichen des vorne fahrenden Autos gemerkt hat. Mithilfe des Kennzeichens ist es nämlich möglich, vom Versicherungsverband Österreich in Erfahrung zu bringen, bei welcher Kfz-Haftpflichtversicherung ein an einem bestimmten Tag in einen Unfall verwickelter Pkw haftpflichtversichert ist. Diese Auskunft ist auf der Website des Versicherungsverbandes unter www.vvo.at im Unterpunkt "Versichererauskunft" leicht selbst zu recherchieren.

Jeder Pkw-Lenker hat die Pflicht, sein Fahrzeug derart von Eis und Schnee zu säubern, dass Kennzeichen, Beleuchtung und Sichtfeld frei sind. Ebenso muss er dafür sorgen, dass von seinem Auto keine Gefahr ausgeht, also Eisplatten oder sehr hohen Schnee auch vom Dach des Pkw entfernen.

Als Faustregel gilt, dass dann, wenn ein Geschoss -im Winter oft Eis, im Sommer Steine von einer Ladefläche -direkt vom vorderen Fahrzeug herunterfällt, ein Anspruch gegen dessen Haftpflichtversicherung besteht. Sollte das Geschoss das nachfolgende Auto nur deshalb getroffen haben, weil der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde, würde den Fahrer des getroffenen Pkw ein Mitverschulden treffen.

Werden die Eisplatte oder der Stein hingegen durch den Vordermann von der Fahrbahn aufgewirbelt, besteht kein Anspruch gegen den Verursacher. Anders wäre eine derartige Situation nur dann zu beurteilen, wenn der Vordermann am Aufwirbeln schuld ist, etwa weil er mit zu hoher Geschwindigkeit auf einer Schotterstraße fährt.

Häufig ist es schwer, zu beweisen, ob eine Eisplatte aufgewirbelt wurde oder vom Dach des Vordermanns herunterfiel und der Schaden dadurch entstand. Da Sie aber nicht nur selbst gesehen haben, dass der Eisbrocken herunterfiel, sondern auch Ihre Frau und ein unbeteiligter anderer Autofahrer dies beobachtet haben, sollte der Beweis gelingen. Ich rate Ihnen, die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners mithilfe des Kennzeichens zu recherchieren und direkt mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen, das Unfallgeschehen zu schildern und den Ersatz Ihres Schadens zu fordern.

