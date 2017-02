Ein Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) hat am Mittwoch nach ÖAMTC-Angaben für erhebliche Behinderungen im Frühverkehr in Wien und im Bereich der Stadtgrenze gesorgt. Der Tunnel Vösendorf war einer Sprecherin zufolge nach einer Kollision dreier Kfz in Fahrtrichtung zur Südautobahn (A2) längere Zeit gesperrt.

Um überhaupt voranzukommen, hätten Verkehrsteilnehmer großräumig ausweichen müssen, etwa über die Ostautobahn (A4) und die Wiener Südost-Tangente (A23). Dort kam es freilich ebenfalls zu Staus.