Was ist ein Kulturerbe?

Neben dem Weltkulturerbe gibt es unter dem Dach der UNESCO auch das immaterielle Kulturerbe, welches „kulturelle Ausdrucksformen bezeichnet, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen werde und von Generation zu Generation weitervermittelt werden“. Jedes Jahr werden hunderte Anträge zu Aufnahme in die Liste eingebracht. So etwa wurden in Italien Unterschriften für die Aufnahme der Pizza gesammelt. Was es sonst noch für lustige Anträge gibt und gab? Sehen Sie hier…