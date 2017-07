Eine Frau brachte auf einem Lufthansa-Flug ihr Baby zur Welt. Kind und Mutter geht es gut.

Auf der Passagierliste eines Lufthansa-Fluges waren 191 Reisende vermerkt, doch bei der Landung sind 192 Menschen an Bord: Eine Frau hat auf dem Flug LH543 zwischen der kolumbianischen Hauptstadt Bogota und Frankfurt am Main einen Buben zur Welt gebracht, sagte eine Sprecherin der Fluglinie am Mittwoch.

Das Flugzeug legte nach der Geburt eine Zwischenlandung im britischen Manchester ein. Kind und Mutter gehe es gut, sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. "Ein Flugzeug ist nicht der Ort, wo man sein Kind zur Welt bringen möchten", sagte die Sprecherin.

An Bord der Maschine halfen drei Ärzte der Frau bei der Entbindung. Der Kapitän entschied sich daraufhin für eine sogenannte Sicherheitslandung. Eine Geburt im Flugzeug komme "sehr selten vor", berichtete die Sprecherin. Es seien elf Geburten während eines Lufthansa-Fluges bekannt, sagte sie nach ersten Nachforschungen. Schwangeren ist es bis zum Ende der 36. Schwangerschaftswoche erlaubt, einen Flug bei der Gesellschaft anzutreten. "Die Frau war in der Lage zu fliegen". In der Geburtsurkunde werden vermutlich Koordinaten als Geburtsort vermerkt - die Frau brachte das Kind über dem Atlantik zur Welt.