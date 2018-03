Unbekannter überfiel in der Stadt Salzburg zwei Frauen

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagabend im Salzburger Stadtteil Parsch auf offener Straße zwei Frauen überfallen. Der Täter war seinen beiden Opfern zuerst gefolgt und bedrohte die 60-Jährige und die 67-Jährige dann mit einer Faustfeuerwaffe. Er forderte in gebrochenem Deutsch Geld und flüchtete mit Beute in geringer Höhe in Richtung Volksgarten.

Die beiden Frauen beschrieben den Unbekannten als etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, 20-30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug dunkle Jeans, eine dunkle Parka und einen hellen Schal. Die Polizei ersucht um Hinweise an das Kriminalreferat Salzburg (Telefon: 059133 55 3333) oder an jede andere Polizeiinspektion.