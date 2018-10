Unbekannter trennte Hirsch auf Tiroler Autobahn Kopf ab

Ein oder mehrere unbekannte Täter dürften in der Nacht auf Dienstag einem Rothirsch auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Pettnau (Bezirk Innsbruck-Land) den Kopf abgetrennt haben. Zuvor war es laut Polizei vermutlich zu einem Wildunfall gekommen, wobei das Tier tödlich verletzt worden war und auf dem Mittelstreifen zu liegen kam.

An dieser Stelle sei dem Hirsch dann das Haupt abgetrennt und mitgenommen worden, teilte die Exekutive mit. Die Polizei ging davon aus, dass dies einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte. Daher wurden Personen, die diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht haben, ersucht, sich bei der Autobahnpolizei Imst zu melden. Der Vorfall hatte sich in Fahrtrichtung Westen zwischen dem Autobahnparkplatz Inzing und der Raststätte Rosenberger in Pettnau ereignet.