Die Themen der diesjährigen UN-Vollversammlung

Wie jeden September wollen ab dem kommenden Dienstag hochrangige Vertreter aller UN-Mitgliedsstaaten in New York zur UN-Vollversammlung zusammenkommen. Neben Reden aller Vertreter während der Generaldebatte gibt es zahlreiche Treffen am Rande. Das sind diesmal die wichtigsten Themen:

- DROGEN: Mit einem hochrangigen Treffen zum weltweiten Drogenmissbrauch am Montag und damit noch vor der offiziellen Eröffnung will US-Präsident Donald Trump das Thema auf die Tagesordnung setzen. Ob andere Länder dieser Schwerpunktsetzung folgen, bleibt abzuwarten.

- KONFLIKTE: Der Dauerkonflikt in Syrien wird erneut Thema sein, vor allem angesichts des befürchteten syrischen Großangriffs auf die letzte Rebellenhochburg Idlib. Dazu kommt der Streit um den Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen. US-Präsident Trump selbst hat das Thema mit einem entsprechenden Treffen des UN-Sicherheitsrats hoch auf die Agenda gesetzt. Auch unter anderem die Konflikte um Nordkorea, Venezuela, Myanmar und Nicaragua dürften zur Sprache kommen.

- KLIMA: Vor allem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron versuchen mit vollem Einsatz, das Thema auf der Tagesordnung halten. Die USA verweigern in dieser Hinsicht jedoch jegliche Unterstützung.