Nach dem neuerlichen nordkoreanischen Raketentest berät am Montag der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung über den Vorgang. Die amtierende ukrainische Ratspräsidentschaft bestätigte, dass das Treffen des UN-Sicherheitsrates am Montag stattfinden werde. Das Gremium werde voraussichtlich um 17.00 Uhr (Ortszeit, 23.00 Uhr MEZ) zusammenkommen.

Die USA, Japan und Südkorea hatten das Treffen gefordert. Zuvor hatte Pjöngjang nach eigenen Angaben eine ballistische Boden-Boden-Mittelstreckenrakete vom Typ Pukgukson-2 "erfolgreich" getestet.