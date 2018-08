Die diesjährige Sommerhitze und Dürre hat dafür gesorgt, dass die Bienenvölker dieses Jahr nicht so viel Nektar ernten konnten wie gewöhnlich, denn viele Baume und Pflanzen sind früh ausgetrocknet oder verblüht. Seit Jahren sinkt die Zahl der Bienenvölker in fast allen Weltregionen. Da die Insekten die Bestäubung von 80 Prozent aller blühenden Pflanzen übernehmen, könnte ihr Sterben die gesamte Nahrungskette in Gefahr bringen.