Die Wien-Wahl steht an. Welche Rolle wird Heinz-Christian Strache dabei spielen und welche Auswirkungen hat das Ibiza-Video auf seine mögliche Kandidatur?

Mit einem Facebook-Posting hat der ehemalige FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache Anfang Jänner die Spekulation über seine Kandidatur bei der Wiener Landtagswahl weiter angeheizt. Strache deutet darin an, dass er als Spitzenkandidat der Allianz für Österreich (DAÖ), die sich von der FPÖ-Wien abgespalten hatte, antreten wird.

"Damit Wien nicht auf der Strecke bleibt. Es braucht eine konsequente und starke HC STRACHE LISTE (Die Allianz für Österreich) für Wien, welche über 15% erreichen kann und rot-weiß-rote heimatverbundene und soziale Politik für die österreichische Bevölkerung sicherstellt!", hieß es in dem Facebook-Posting Straches.

DAÖ-Sprecher Gernot Rumpold bekräftigte, dass man sich den einstigen FPÖ-Obmann auch als Listenersten für die heurige Wien-Wahl wünscht: "Wir gehen davon aus, dass HC Strache Spitzenkandidat wird." Strache werde wie der "Phönix aus der Asche" zurückkehren, zeigte sich Rumpold überzeugt.

Rücktritt vom Rücktritt

» Es wäre ehrenvoller gewesen, wenn Strache zurückgetreten wäre «

Doch was halten die Wiener und Wienerinnen von einer Rückkehr Straches in die Politik? News hat sich umgehört. Unverständnis zeigt ein junger Mann, dass Strache seinen Rücktritt vom Rücktritt vollzogen habe. "Es wäre ehrenvoller gewesen, wenn Strache zurückgetreten wäre", so die Einschätzung des Passanten. Der ehemalige FPÖ-Politiker hatte in einer Pressekonferenz im Oktober vergangenen Jahres betont, dass er einen "vollkommenen politischen Rückzug" plane - Dieses Versprechen richte er damals vor allem an seine Frau Philippa,"die in den letzten Monaten mehr ertragen musste, als sich so mancher vorstellen kann". Er wolle „sie keine Sekunde länger leiden sehen“, so Strache damals. Die Leidenszeit ist scheinbar vorbei. Strache mischt in der Politik wieder mit.

» Ich hoffe, dass Strache als 'Ibiza-Hase' untergeht «

"Ist Ibiza etwa schon vergessen", fragt eine Passantin, als wir sie zum möglichen Strache-Comeback in Wien fragen. "Ich hoffe, dass Strache als 'Ibiza-Hase' untergeht", sagt eine andere Dame.



Einschätzungen der Befragten zufolge, hat Strache eine realistische Chance bei der Wien-Wahl auf Stimmenfang zu gehen. "Einige treue Stammwähler hat Strache bestimmt", heißt es. Wie viele von diesen vermeintlich treuen Strache-Fans dann auch zur Wahl gehen wird sich am 11. Oktober zeigen.