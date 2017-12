Michael Häupls bevorstehender Abgang, ein Führungsstreit in der SPÖ und die grüne Krise machen sich für die Wiener Stadtregierung bemerkbar. In einer letzten Umfrage stürzen die beiden Parteien ab – und ebnen erstmals eine Mehrheit für Schwarz-Blau in Wien.

Wären am Sonntag Gemeinderatswahlen, käme die SPÖ nur noch auf 32 Prozent und die Grünen auf sechs Prozent, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes OGM für den „Kurier“ ergab. Dies wäre eine Halbierung der grünen Werte und ein deutlicher Absturz für die SPÖ. Damit hätte die erste rot-grüne Regierung des Landes ihre Mehrheit verloren.

ÖVP würde Ergebnis verdoppeln

Im Umkehrschluss profitiert Blau-Schwarz von diesen Problemen in der Regierung. Die ÖVP würde ihr Ergebnis bei einer heutigen Wahl verdoppeln (sie war mit neun Prozent bei der letzten Wahl nur einstellig). Die FPÖ würde zwar zwei Prozentpunkte gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis aus 2015 verlieren, aber dennoch hätte eine blau-schwarze Koalition, wie sie wohl bald auch die Bundesrepublik regieren wird, eine Mehrheit – und Wien einen freiheitlichen Bürgermeister.

Häupl nur knapp vor Strache

Beim direkten Bürgermeister-Wunsch favorisieren 29 Prozent den Noch-Bürgermeister Michael Häupl vor Strache mit 22 Prozent. Dahinter folgt Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel mit zehn Prozent vor NEOS-Kandidatin Meinl-Reisinger mit drei Prozent. Abgeschlagen am letzten Platz die aktuelle Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer fügt aber laut „Kurier“-Bericht hinzu, dass diese starke schwarz-blaue Präferenz auch aufgrund der derzeitigen Regierungsverhandlungen im Bund und die große Harmonie, die derzeit zwischen den beiden Parteien deshalb herrscht, zurückzuführen sei.