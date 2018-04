Laut einer jüngst von der Arbeiterkammer präsentierten Studie wollen ÖsterreicherInnen flexiblere Arbeitszeiten sowie sich auch Teilzeitbeschäftigte mehr Stunden wünschen und Vollzeitbeschäftigte weniger. Wir haben bei den News-Lesern nachgefragt, was sie sich in Punkte Arbeitszeitregelung wünschen.

Die Forderung nach einer flexibleren Arbeitszeit wird von den News.at-Usern sofort unterschrieben. Mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten würden 80 Prozent sofort annehmen. Dabei ist es nicht die viel diskutierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die durch starre Zeitregelungen erschwer wird, vielmehr wünschen sich die User mehr Flexibilität, um offener in der Freizeitgestaltung zu sein. Dies gaben ganze 65 Prozent als Grund für diesen Wunsch an. Erst weit abgeschlagen folgt mit 20 Prozent die Kinderbetreuung, die durch freier einteilbare Arbeitszeiten erleichtert werden würde. Weitere Gründe für Flexibilität sind die Work-Life-Balance sowie die Tatsache, dass es Morgen- und Nachtmenschen gibt sowie andere Projekte abseits des Berufslebens bzw. Fortbildungen, denen gerne einfacher nachgegangen würde.

12-Stunden-Tag für mehr als die Hälfte ok

Den viel diskutierten 12-Stunden-Tag würden dabei 62 Prozent an manchen Tagen in Kauf nehmen, um dafür einen Tag mehr frei zu bekommen. 38 Prozent können sich nicht vorstellen, zwölf Stunden durchzuarbeiten. Und wer darf dann diese flexibleren Arbeitszeiten bestimmen? Geht es nach den News.at-Usern soll dies nur der Arbeitnehmer bestimmen dürfen (57 Prozent). Jedoch auch nicht wenige sehen dies, wenn dann, als ein Recht für beide Seiten an. So ist es für 43 Prozent auch ok, wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter – innerhalb eines gewissen Rahmens – flexibel einteilen darf.

Furcht vor Mehrarbeit nicht so groß

Dass ebenso eine Flexibilisierung der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber ausgenutzt werden könnte, um dadurch Mehrarbeit geleistet werden muss, fürchtet nur knapp weniger als die Hälfte der Befragten. Etwas mehr als 50 Prozent sieht darin keine Gefahr.

Viele wollen weniger arbeiten

Und wie viel wollen News.at-User prinzipiell arbeiten? Auch hier spiegelt sich die AK-Studie – zumindest teilweise - wieder, denn ganze 41 Prozent arbeiten Vollzeit, würden aber gerne weniger Stunden machen (bevorzugt werden meist so um die 30 Stunden). 28 Prozent aller Befragten sind zufrieden mit ihren Vollzeit-Stunden und 14 Prozent sind zufrieden mit ihren Teilzeit-Stunden, wohingegen 16 Prozent gerne ihre Teilzeit-Stunden ändern würden (acht Prozent auf mehr, acht Prozent auf weniger).