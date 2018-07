ÖsterreicherInnen wollen flexiblere Arbeitszeiten. Das zeigt eine jüngst von der Arbeiterkammer präsentierte Studie. Vor allem Frauen äußerten diesen Wunsch. Kein Wunder, liegt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf meist in weiblichen Händen. Darum werden nicht starre Regeln sondern Flexibilität gewünscht, wie etwa die Arbeitszeit auf zwei oder dreimal 12 Stunden aufzuteilen. Zudem zeigen Statistiken, dass sich teilzeitbeschäftigte Frauen eine höhere Arbeitszeit wünschen, während vollzeitbeschäftigte Frauen und Männer ihre Arbeitszeit gerne verringern würden. Und Sie? Was wünschen Sie sich in Punkto Arbeitszeitregelung?

